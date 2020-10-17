Milyon dolarlık yatlar Bodrum’u mesken tuttu

Turizmin gözbebeği Bodrum, sezon sonu olmasına rağmen dünyadaki en lüks yatları ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 145 milyon dolara satışa çıkarılan 85 metre uzunluğundaki 'Sunrays' isimli yat, Yalıkavak Koyu'na demirledi. Sıradışı turkuaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken yatın, Göcek'ten Bodrum'a geldiği öğrenildi.

Çelik ve alüminyumdan inşa edilen yüzen sarayda, 9 kabinde 18 misafir konaklayabiliyor. Her kabinde özel teras ve jakuzi bulunuyor. Kabinlere ise merkezi bir asansörden ulaşılıyor. 2010 yılında Hollanda'da inşa edilen yatın içerisinde kimin olduğu bilinmiyor.

TUBA AYHAN