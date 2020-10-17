Vefalı Virjin

Geçtiğimiz Temmuz ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti resmi olarak açıklandı. 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan sanatçının tüm mal varlığını kime ya da hangi kurumlara bıraktığı İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ortaya çıktı. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetinde en çok dikkat çeken kısım ise, yıllarca yardımcılığını üstlenen Ümit Yazıcı'ya Land Rover marka cipini bırakması oldu.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Sanat camiasında vefalı olmasıyla bilinen Dursunoğlu'nun, vasiyetini yazarken yardımcısını bile unutmaması dikkat çekti. Üsküdar'daki evini röportajlarında bahsettiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na bırakan sanatçı, bu sözünü de tutmuş oldu. Merhum sanatçı, evinde yer alan şahsi eşyalarını ise yeğeni Güliz Buyrukbilen'e bıraktı. Seyfi Dursunoğlu'nun iki mirasçısı vasiyet okunurken yer almadığı için 24 Aralık'ta ikinci bir celse daha düzenlenecek.