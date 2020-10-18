Mustafa Sandal projelerini müjdeledi

Sahnelerin başarılı ismi Mustafa Sandal, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Timur Altop ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Meydan katında bulunan bir restoranda uzun süren bir toplantı gerçekleştiren ikiliden Sandal, "Yakın zamanda çok yeni, çok başka projelerimiz olacak. Yepyeni ve farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bir aksilik olmazsa yakında kamuoyuna açıklarız, sizin de bilginiz olur" açıklamasında bulundu.