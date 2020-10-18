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Haberler Sarmaşık Özen çiftinin en zor anları

Özen çiftinin en zor anları

'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez operasyon geçirmişti. Minik Neva, dün 7'nci kez ameliyat masasına yattı. Göz yaşlarıyla kızlarını ameliyata uğurlayan Sinan Özen, "Nevamızı önce Allah'a sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" dedi.

Özen çiftinin en zor anları
Giriş Tarihi: 18.10.2020

Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri Şubat'ta dünyaya geldi. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. 6 kez ameliyat olmasına rağmen kritik durumu süren Neva'yı dün 7. kez ameliyata uğurlayan Özen çiftinin ameliyathane önündeki duygu yüklü anları görenleri ağlattı.

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