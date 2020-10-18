Özen çiftinin en zor anları

Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri Şubat'ta dünyaya geldi. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. 6 kez ameliyat olmasına rağmen kritik durumu süren Neva'yı dün 7. kez ameliyata uğurlayan Özen çiftinin ameliyathane önündeki duygu yüklü anları görenleri ağlattı.