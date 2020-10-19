“98 yasıma kadar sahneden inmem”

UDİ, besteci ve şarkıcı Coşkun Sabah, 68'inci doğum gününü sahnede kutladı. Pandemi döneminde hijyene çok dikkat ettiğini belirten sanatçı, "Bu akşam mekanımız UV ışınları ile temizlendi. Bu sebeple içim rahat olarak sahneye çıkıyorum. Mümkünse eğer 98 yaşına kadar sahnede olmak istiyorum" dedi.
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