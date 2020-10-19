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Haberler Sarmaşık “Düğün yok, nikah Aralık’ta”

“Düğün yok, nikah ’ta”

Geçtiğimiz günlerde oğlu ’in nişanlanması ile kayınvalide olan , nikah için hazırlıklara başladı.

“Düğün yok, nikah Aralık’ta”
Giriş Tarihi: 19.10.2020

ÇİÇEĞİ burnunda kayınvalide Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile nişan töreninin hemen ardından düğün alışverişine çıktı. Tuna, "Kovid-19 sebebi ile düğün yapmayacağız. Yakın dostlarımızın katılımı ile Aralık ayında nikah töreni yapmayı planlıyoruz" dedi.

ZAMAN ÇOK KISITLI
HEMEN alışverişe çıkması ile ilgili soru soran muhabirlere gülümseyerek yanıt veren Tuna, "Malum, zaman kısıtlı. Hanımların hazırlanması uzun sürüyor, bu sebepten alışveriş turları başladı" diye konuştu.

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