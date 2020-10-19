“Düğün yok, nikah Aralık’ta”

ÇİÇEĞİ burnunda kayınvalide Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile nişan töreninin hemen ardından düğün alışverişine çıktı. Tuna, "Kovid-19 sebebi ile düğün yapmayacağız. Yakın dostlarımızın katılımı ile Aralık ayında nikah töreni yapmayı planlıyoruz" dedi.

ZAMAN ÇOK KISITLI

HEMEN alışverişe çıkması ile ilgili soru soran muhabirlere gülümseyerek yanıt veren Tuna, "Malum, zaman kısıtlı. Hanımların hazırlanması uzun sürüyor, bu sebepten alışveriş turları başladı" diye konuştu.