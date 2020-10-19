Şifa deposu kereviz

Soğuyan havalarla birlikte tezgahları süslemeye başlayan kereviz, güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra, iltihap giderici, tansiyon ve kolesterol dengeleyici özelliğiyle de öne çıkıyor.

Etkili bir ödem giderici, iyi bir lif kaynağı olan kereviz, bu yönüyle zayıflamak isteyenlere de yardımcı oluyor. Kerevizin kökleri ağırlıklı olarak yemeklerde, yaprakları çorba veya et sularında ve sapları da salatalarda kullanılıyor. Kereviz A,C, E ve K Vitamini, folik asit, B6, potasyum, B5, manganez, riboflavin, kalsiyum, fosfor gibi vitamin ve mineraller içerir. Ayrıca bol miktarda lif, betakaroten, flavanoid ve çok miktarda antioksidan bileşik ve enzim içerir.

1. Kötü kolesterolü önler: Kerevizin kandaki kolesterol miktarını dengeler ve tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olur. Kerevizde bulunan fitalid, kandaki stres hormonunu azaltır, damarları gevşetip kan dolaşımını rahatlatır ve kolesterolü düşürür.

2. İltihap düşmanıdır: İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücudu iltihaplanmaya karşı korur. Eklem ağrılarından, akciğer enfeksiyonlarından, astım veya akneden şikâyetçiyseniz, kerevizi tüketmelisiniz.

3. Sindirimi düzenler: Kereviz yüksek su ve lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler. Yüksek su içeriği çözünmeyen lifle birleştiğinde, bağırsakları yumuşatır.

4. Kalp ve damar dostu: Antioksidan ve iltihap önleyici özelliği ile ka lp damar hastalıklarını önler. Ayrıca içeriğindeki potasyum, kalp atış hızını ve kan basıncını düzenler.

5. Kanser türlerini önler: Araştırmalar, kerevizdeki luteolinin pankreas kanseri hücrelerinin büyümesini engellediğini ve meme kanseri oluşumunu geciktirdiğini göstermektedir.

6. Mideyi korur: Çalışmalarda kerevizde bulunan apium molekülünün mide zarını iyileştirdiği gözlenmiştir. Kerevizin tohum özlerinin mide iltihabının önlenmesinde ihtiyaç duyulan mukus seviyelerini arttırdığı düşünülmektedir.

7. Karaciğer dostudur: Araştırmalar, kereviz, hindiba ve arpa tozundan oluşan kolesterol diyetinin, karaciğerde iyileşme sağladığını göstermiştir. Ayrıca kerevize özel kokusunu veren fitalid maddesi karaciğeri korur.

8. Eklem ağrısını azaltır: Kereviz tohumu, osteoartrit ve gut hastalığı kaynaklı ağrıyı azaltabilir. Bazı bireylerde ağrıda yüzde 68'lik bir azalma gözlenmiştir.

9. Diyabetliler de yiyebilir:

Kerevizde bulunan mineral ve vitaminler glisemik indekste düşüktür. Bu nedenle kereviz, diyabet gelişimini önlemede faydalı bir sebzedir.

10. Cildi güzelleştirir: Kerevizin yaprakları iyi bir A vitamini ve betakaroten kaynağıdır. Sağlıklı mukoza, cildin korunması ve gece görüşü için A vitamini gereklidir.