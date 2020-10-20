Burcu benim sevdiğim tek kadın

Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2018 yılında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Çift, ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı.

20 GÜNDÜR AYRIYIZ

Son dönemde tekrar evlenecekleri yönünde haberleri çıkan ikiliden bir ayrılık haberi daha geldi. Sinan Akçıl'ın Azeri sevgilisinin hamile olduğu ve bu sebeple yeniden evlilik yolunda ilerlediği Kıratlı ile yollarını ayırdığı öne sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı. 38 yaşındaki müzisyen, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi: Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağız.



"ILK KEZ TEK ESLIYIM" DEMISTI

Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Bizde genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. 'İlk kez tek eşliyim' diyebilirim. Ondan önce değildim. Ne yapayım yani" demişti.