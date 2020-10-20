EDHO oyuncusuna uluslararası ödül

Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Hakan Karsak, 'Kovan' adlı sinema filmindeki performansıyla New York'taki film festivalinden 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Karsak'ın ödül kazandığını dizideki rol arkadaşı Ceren Benderlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Benderlioğlu 'Rahatlığa bakar mısınız? Adam ödül almış elinde poğaçayla çay içiyor. Ben olsam havalara uçardım şu an' dedi.