İkinci tur maçları A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına. Saat 14.30'da Bld. Kütahyaspor- Darıca Gençlerbirliği, 17.00'de İçel İdman Yurdu Spor- Payasspor, 20.00'de Karşıyaka- Bergama Belediyespor 2. eleme turu karşılaşmaları izlenebilir.