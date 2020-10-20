Tırnaklarını kesmek yerine asistan tutmuş

Son dönemde Türk medyasının da yakından takip ettiği Cardi B, marjinal görünüşüyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Hayranlarıya sık sık etkileşimde bulunan şarkıcının tırnaklarının uzunluğu ise dillere destan. Muhteşem Yüzyıl dizisine olan hayranlığı ile Türk takipçilerinin kalbini çalan ünlü şarkıcı, tuhaf yorumlar da almıyor değil. Öyle ki Türk insanın tırnak temizliğine olan tutkusu Cardi B'yi zor durumda bırakmıştı. Genç şarkıcı, "Herkes bana tuvalette nasıl rahat ediyorsun? diye soruyor. Her seferinde yıkıyorum" diyerek hayranlarının tuhaf merakını gidermişti. Ancak iddialara göre ünlü rapçinin tuvalet temizliği için asistan tuttuğu ileri sürüldü.