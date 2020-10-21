Güzel havanın tadını çıkardılar

POP müziğin sevilen ismi Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Şahin ve kızı Arya Şahin ile birlikte görüntülendi. Sabah saatlerinde geldikleri AVM'de bir restoranda kahvaltı yapan Şahin ailesi, kahvaltı sonrası kızları Arya'yı açık alanda gezdirip keyifli vakit geçirdi. Daha sonra vale noktasından aracını teslim alan popçu ve ailesi öğlen saatlerinde AVM'den ayrıldı.