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Haberler Sarmaşık Karan’la vakit geçirdi

’la vakit geçirdi

Karan’la vakit geçirdi
Giriş Tarihi: 21.10.2020

Fahriye Evcen, önceki akşam oğlu Karan Özçivit ile Etiler'deki bir kafe çıkışı görüntülendi. Karan'ı mekandan kucağında çıkartan Evcen, Karan'ı bebek koltuğuna oturtup kemerini bağlamaya çalıştığı sıra da soruları yanıtladı.

"HER şey yolunda gidiyor" diyen Evcen,"Biraz Karan'la vakit geçirdim. Boş günümdü. Bugün biraz kısa olsun lütfen" diye konuştu. Karan'ın kamera karşısında konuşması için çok küçük olduğunu söyleyen Evcen,"Henüz çok küçük 18 aylık, öyle bir şeyimiz yok" diye konuştu.

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