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Haberler Sarmaşık Osman Bey’in baba hasreti bitiyor

’in baba hasreti bitiyor

Osman Bey’in baba hasreti bitiyor
Giriş Tarihi: 21.10.2020

Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak. Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

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