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Haberler Sarmaşık 2. Tur maçları A spor’da

2. Tur maçları A spor’da

2. Tur maçları A spor’da
Giriş Tarihi: 22.10.2020

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına. Saat 13.00'te Erbaaspor-Yozgatspor 1959 FK, 15.00'te Derincespor-Çankaya FK, 19.00'da Bucaspor 1928- Somaspor karşılaşmaları canlı yayın A Spor'da izlenebilir.

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