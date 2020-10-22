2. Tur maçları A spor’da

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına. Saat 13.00'te Erbaaspor-Yozgatspor 1959 FK, 15.00'te Derincespor-Çankaya FK, 19.00'da Bucaspor 1928- Somaspor karşılaşmaları canlı yayın A Spor'da izlenebilir.