Bebek gibi bir cilt için 6 tavsiye

Diyetisyen Ramle Düzcan, sağlıklı bir cilde sahip olmak için sadece cilt bakım kremlerinin yeterli olmadığını belirtti. Cildin sağlıklı görünmesi için dış etkenler kadar, cildi besleme şeklinin de önemli olduğunu söyleyen Düzcan, "Doğru beslenme, yeterli miktarda sıvı, protein, A vitamini, C vitamini, B vitamini özellikle Biotin, E vitamini, Selenyum, Çinko gibi vitamin ve mineral alımı da sağlıklı bir cilt için de önem verdiğimiz başlıklardandır" dedi. Cildin yaşlanmasını yavaşlatmak, pürüzsüz ve parlak bir dokuya sahip olmak için antioksidan etkili yiyeceklere dikkat çeken Düzcan, bebek gibi bir cilde sahip olmak için gereken beslenme yöntemlerini şöyle sıraladı:



1) GÜNDE 2.5 LİTRE SU İÇİN

Bedenin dış örtüsü olan derinin de işlevlerini yerine getirebilmesi yeterli su tüketimine bağlıdır. Günlük ortalama 2-2.5 litre su tüketimi cildinizin sağlığı, yumuşak, canlı ve ışıltılı görünümü için önemlidir.



2) YUMURTAYI İHMAL ETMEYİN

ANNE sütünden sonraki en önemli protein ve biotin kaynağı olan yumurta tüketimini ihmal etmemelisiniz. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa kahvaltınızda yumurtaya yer vermelisiniz.



3) EV YAPIMI YOĞURT YİYİN

EV yapımı yoğurt, kefir gibi probiyotik etkisi yüksek besinler bağırsak florasına katkıda bulundukları gibi içerdikleri antioksidan bileşiklerle cilt sağlığınız için de önem kazanmaktadır.



4) İKİ FİNCAN YEŞİL ÇAY

YİNE tıbbi açıdan bir probleminiz yoksa antioksidan etkisi yüksek olan, bileşiminde bulunan kateşin, flavonoid gibi maddelerin de olumlu etkisiyle yeşil çayı günde 2 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.



6) KIRMIZI MEYVELER FAYDALI

ANTİOKSİDAN etkisi yüksek olan kırmızı meyvelerin (nar, böğürtlen, ahududu, çilek...) tüketimi cilt sağlığınıza olumlu katkıda bulunacaktır.