Öksürüğe karşı kivi

Kivi, hırıltılı solunum ve öksürük gibi astım semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur. Kivide bulunan C vitamini ve antioksidanlar astım tedavisinde yardımcı olurlar. Kivi, sindirim için gerekli olan lifi yüksek miktarda içerir. İçerisinde aktinidin adı verilen proteolitik enzim, proteini parçalamaya yardımcı olur ve bu da sindirim sürecini kolaylaştırır.
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