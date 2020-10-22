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Haberler Sarmaşık Sır perdesi aralanıyor

Sır perdesi aralanıyor

Sır perdesi aralanıyor
Giriş Tarihi: 22.10.2020

Dizi atv'de izle-nir sloganıyla yıllardır efsa-ne dizileri ekranla-ra getiren atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın ilk teaser'ı yayınlandı. atv ekranlarında yayın-lanacak olan, Türk dizi-sinema sektö-rünün ilk kahra-man hikaye-si Akıncı'nın büyük gize-mi devam ediyor. Köklerini Osman-lı tarihinden alan modern bir kahra-manın günümüzde-ki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizi-sinin yayınına sayı-lı günler kaldı. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrolleri-ni paylaştığı diziden ilk görüntüleri büyük merak uyandırdı.

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