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Haberler Sarmaşık Yüzde yüz Aslı

Yüzde yüz

Yüzde yüz Aslı
Giriş Tarihi: 22.10.2020

Bugüne dek binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği klasik olmuş fenomen şarkılara imza atan Aslı Güngör sözleri kardeşi Burcu Güngör'e, müziği kendisine ait olan "Meleklerin Yolu" isimli yeni single'ı ile müzikseverlerle buluştu. Sanatçının kendi yapım şirketi Aslı Güngör Production etiketiyle yayınladığı ilk projesi olan "Meleklerin Yolu" nun düzenlemesinde Tansel Doğanay'ın imzası var. Aslı Güngör "Meleklerin Yolu" ile ilgili; "Bu projede yüzde 100 Aslı Güngör var! Kendimi gerçekten hissettiğim ve olduğum şekilde yansıttım. Şarkım ve video klibimde yeni bir Aslı değil, gerçek Aslı'dan bir parça var" dedi.

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