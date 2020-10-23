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Haberler Sarmaşık Ailece alışverişte

Ailece alışverişte

Ailece alışverişte
Giriş Tarihi: 23.10.2020

SAHNELERİN başarılı ismi Alişan, oyuncu eşi Buse Varol Tektaş ve oğulları Burak ile birlikte alışverişe çıktı. Eşi, oğlu ve oğlunun bakıcısı ile objektiflere poz veren Alişan, "Bugün alışveriş günümüz" dedi. Objektiflere el sallayan Burak'ın şimdiden magazin kameralarına alışmış olması da dikkatlerden kaçmadı.

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