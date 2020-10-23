Bu neyin paniği Sıla!

ADI, geçtiğimiz aylarda evlendiği ünlü şef Hazer Amani'den ayrılacağı yöndeki dedikodularla anılan şarkıcı Sıla, geçtiğimiz gece bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Yaşanan kısa süreli elektrik kesintisinden faydalanarak mekandan çıkan Sıla, magazincileri bir anda karşısında görünce panikledi.

PANİĞİN nedeni ise kısa sürede belli oldu. Sıla, soruları yanıtsız bırakarak hızla araca binerken,

ARACIN ön tarafında oturan gizemli beyefendi ise merak konusu oldu. Yüzünü göstermemek için önce elleri ile yüzünü kapayan, ardından maskesini takan beyefendi, arabanın güneşliklerini indirerek yüzünün çekilmesini engellemeye çalıştı.