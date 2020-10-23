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Elma sirkesi ile kilo vermek mümkün

Elma sirkesi ile kilo vermek mümkün
Giriş Tarihi: 23.10.2020

KEKİK çayı, düzenli içildiğinde vücuttaki dopamin ve serotonin seviyelerini arttırarak sıkıntılı ruh hali ve kaygıyı azaltıyor. İçinde bulunan karvakrol sayesinde ruh halini iyileştiriyor, kötü düşüncelerden ve stresten uzaklaşmayı sağlıyor. Kekik çayı demlemek için 2 tatlı kaşığı kuru kekik, taze kaynatılmış 2 su bardağı suya ekleyip 10 dakika ağzı kapalı şekilde bekletmek yeterli.

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