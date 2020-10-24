Avşar Tenis Turnuvası Antalya’da

20 yıldır süren Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası Antalya'da düzenleniyor. Turnuva, Club MegaSaray ana sponsorluğunda 26-31

Ekim arası Club MegaSaray otelde olacak. Hülya Avşar turnuvada hem gösteri maçı yapacak hem de yarışacak. Turnuva'da Türkiye'nin birçok yerinden gelen tenisçiler yer alacak. Turnuvadan elde edilen gelirin tamamı, başarılı genç tenisçilere ve maddi durumu yetersiz başarılı üniversite öğrencilerine burs sağlamak için kullanılıyor.