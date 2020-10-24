‘Direncinizi korumak için sağlıklı beslenin’

Sonbaharla birlikte düşen vücut direncinin hastalıklara davetiye çıkardığını belirten diyetisyen İlkay Öngen, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değindi. Mevsim sebze ve meyvelerini tüketmenin vücut direncini artırarak hastalıklara karşı doğal koruma sağladığını dile getiren Öngen, ayrıca balık, c vitamini içeren besinler ve d vitamini takviyesinin tüketimine vurgu yaptı. 15 yıldır diyet ve sağlıklı beslenme sektöründe hizmet veren İlkay Öngen, deneyimlerini Bodrum Konacık'ta yaşama geçirdiği İlkay Öngen Beslenme Danışmanlığı ile sağlıklı bir vücuda kavuşmak isteyenler için paylaştığını ifade etti.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAM

Her bireyin vücut yapısının ve beslenme alışkanlığının farklı olduğunu anlatan Öngen, "Danışanlarımızın önce vücut sağlık haritasını çıkarıyoruz. Kronik hastalığı var mı, yaşama şekli, aktiflik derecesi nedir, gıda alerjisi var mı, tespit ediyoruz. Daha sonra kişiye özel bir sağlıklı beslenme listesi hazırlıyoruz. Burada amacımız kişiye kısa sürede kilo verdirmek değil, uzun vadede sağlıklı bir beslenme şekli oluşturmaktır. Kalıcı sonuçlar elde etmek için gerekli tüm beslenme ipuçlarını danışanlarımıza veriyoruz. Bununla birlikte hem sevdiği yemeklerden vazgeçmemesini hem de sosyal ortamlardan geri kalmamasını da sağlıyoruz. Onların hayatlarına dokunuyor ve yön veriyoruz. Kilo koruma programı ile de verilen kiloları geri almamalarını sağlıyoruz" dedi.

KAPIYA TESLİM YEMEKLER

Obezitenin küçük yaşlarda da görüldüğünü ve geniş bir yaş aralığına hizmet verdiklerini ifade eden Öngen, "Erişkin ve cocuk hastalarımızın yanı sıra; hamilelere, emziren annelere, sporculara, kilo vermek ve almak isteyenlere beslenme danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Kurumsal beslenme danışmanlığı yapıyoruz. İşyerleri, okullar ve kreşlere giderek orada sağlıklı beslenmenin ipuçlarını paylaşıyoruz. Çalışanlar için Bodrum Maride Cafe işbirliğiyle kapıya teslim diyet yemek hizmetimiz de bulunuyor" dedi.



'ONLİNE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ'



TÜRKIYE'NIN her yerinden hatta Amerika ve Avrupa ülkelerinden danışanlara online hizmet verdiğini söyleyen Öngen, Whatsapp üzerinden yüz yüze gerçekleştirdikleri haftalık seanslarla birlikte beslenme listelerini güncellediklerini ve kilo kontrolünü sistemli şekilde sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.