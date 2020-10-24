Türk bestecileri ile Cumhuriyet coşkusu

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 29 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de Elhamra Sahnesi'nde düzenleyeceği muhteşem bir konserle Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu izleyicilerine yaşatmaya hazırlanıyor. İZDOB orkestrası ve solistleri eşliğinde Türk bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konserde, birbirinden heyecan verici şarkılarla Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yılı kutlanacak.

ÇALIN DAVULLARI, KÖROĞLU

Çökertme, Köroğlu, Aman Avcı, Sabahın Seherinde, Akşam Mahnısı, Çalın Davulları, Ben Seni Sevduğumu, Yalancı Dünya gibi ülkemizin farklı yörelerine ait sevilen eserlerin, Elhamra Sahnesi'nde yankılanacağı 'Türk Bestecileri Konse-ri'nde orkestrayı Tulio Gagliardo Varas yönetecek. Coşkulu gecede Türk eserlerini, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin solistlerinden sopra-no Derya Kırcalı Gürlük, Nazlı Alp-tekin ve Filiz Güneş; tenor Burak Dabakoğlu; bariton Murat Duyan; bas Hasan Alptekin ve Teyfik Rodos seslendirecek.



HER YÖREDEN EZGİLER

TÜRKİYE'NİN değişik bölgelerinden ezgilerin senfonik olarak seslendirileceği 'Türk Bestecileri Konseri'nde, Cumhuriyet'in eseri ve mirası olan besteciler ve çalışmaları da anılmış olacak. Konser biletleri, Elhamra Sahnesi ve Bornova KSM gişelerinden alınabileceği gibi, www.biletini.com adresinden de temin edilebilecek. Etkinlikte, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği fiziksel mesafe ve hijyen kurallarının temel alınarak hazırlandığı oturma düzeni ve önlemler uygulanacak. Salona girişte davetlilerin HES Kodu kontrolü ve ateş ölçümü gerçekleştirilecek.