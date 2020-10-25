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sokakları sosyal medyada

Buca sokakları sosyal medyada
Giriş Tarihi: 25.10.2020

Buca'nın tarihi değerlerini ve zengin mutfağını geniş kitlelere tanıtmak için düzenlenen '#bucayikesfet' turu başladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın daveti üzerine kente gelen 30 seyahat yazarı, gurme ve sosyal medya fenomeni, kentin lezzet duraklarını ve tarihi noktalarını keşfetti. Sosyal medyada yüksek etkileşim alan paylaşımlara, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

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