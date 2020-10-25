Düğüne anlamlı erteleme

Şarkıcı Cem Belevi ile evlilik hazırlığında olan oyuncu Zehra Yılmaz, Azerbaycan'daki savaş nedeniyle düğünü ertelediklerini açıkladı. Yılmaz önceki gün yakın arkadaşı sunucu Ezgi Avcı ile görüntülendi. Yılmaz, Azerbaycan'ın Ermenistan saldırıları yüzünden zor günler geçirmesi nedeniyle düğünü ertelediklerini açıkladı. Yılmaz, "Annem ve babam Bakü'de yaşıyor. Azerbaycan'da olup bitenler ortada iken düğün yapmamız doğru olmaz" dedi.
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