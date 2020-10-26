‘Omar ve biz’ ödüle doymuyor

Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Aziz İmamoğlu'nun kurgusunu yaptığı "Omar ve Biz" filmi; Portekiz'den Arjantin'e, ABD'den Fransa'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde toplam 19 ödüle layık görüldü. Film, son olarak Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kurgu" ödülünü kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında çekilen 2019 yapımı Omar ve Biz filmi, önyargıları ve iletişim problemleri sebebiyle yalnızlaşan emekli asker İsmet karakteri üzerinden birbirini tanıma, komşuluk ve göç hikayesini anlatıyor.