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Tarhun çayı içerek stresi azaltabilirsiniz

Tarhun çayı içerek stresi azaltabilirsiniz
Giriş Tarihi: 27.10.2020

GENELDE baharat olarak kullanılan Tarhun, papatyagiller türünden bir bitkidir. Ülkemizde Bayburt'ta popüler olan bu faydalı bitki, hazımsızlığa iyi gelmesiyle biliniyor. Sindirimi kolaylaştırdığı için midede oluşan ağrıların önüne geçmede etkili olan tarhun, sinir sisteminin sağlıklı işlemesine de destek oluyor. Stres, uykusuzluk gibi sorunların çözümünde yardımcı olmasının yanı sıra antiseptik özelliği sayesinde düzenli bir şekilde çay olarak içildiğinde dişlerde oluşan iltihabı engelliyor.

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