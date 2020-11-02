İzmir'de yaşayan anne ve babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, paylaşımını şu sözlerle sürdürdü: "Endişe, kaygı, korku, hüzün... Acıyı ve tüm bu duyguları sevdiklerinden ve oradan uzaktayken paylaşmaya çalışmak, çaresizce çırpınmak belki de daha mı zor? 'Gitsek mi' dedim Selim'e... 'Daha mı iyi olur' onu da bilemedim... Elimiz kolumuz bağlı, öyle buz gibi izliyoruz olanı biteni... Bir nefes daha çıksın, kurtulsun o enkazdan diye bekliyoruz.. Tanışmasak da yan yana geçtik belki aynı sokaktan çünkü... Belki aynı okula gittik, ne bileyim? Çok ağır geldi bu sefer... Çocukluğum sarsılmış gibi... Allah'ım daha beterini gösterme, enkazdakilere güç ver..."