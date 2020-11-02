İkbal gürpınar yoğun bakımda

KORONA virüs tedavisi gören ünlü sunucu İkbal Gürpınar, yoğun bakıma kaldırıldı. Eylül ayında hastalık nedeniyle babası Murtaza Dönmez'i kaybeden İkbal Gürpınar, bu kez salgın ile kendisi mücadele veriyor.

'ÖLÜMDEN KORKMUYORUM'

GÜRPINAR'IN oğlu Alper. ünlü sunucunun sevenlerinden dua istedi. Gürpınar'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan oğlu Alper, "Annem korona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı. Ünlü sunucu üç gün önce sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı: En sonunda ben de koronaya yakalandım. Gerçekten zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça 'Babam nasıl dayandı bu acılara?' dedim... Ölümden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavuşmadır ölüm. İnşallah iyileşirim de, sizlerle birlikte hayırlara koşmaya devam ederiz.