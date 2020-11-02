“Size çok can borçluyuz”

İZMİR üzüntüsünü sosyal medyada dile getiren ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, felaketin ilk dakikasından itibaren olağanüstü bir gayretle çalışan kurtarma ekiplerine de teşekkür etmeyi unutmadı. Sayan sosyal medya hesabından "JAK, AFAD, AKUT,

KIZILAY, STK'LAR ve can dostlarımız, iyi ki varsınız. Size pek çok can borçluyuz. Hakkınızı helal edin" şeklinde paylaşım yaptı.