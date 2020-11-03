Bayram yapan cadılara ünlülerden tepki

Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminde yaşanan acıları umursamadan Cadılar Bayramı kutlayan ve sosyal medyadan paylaşanlara Gülben Ergen, Gürgen Öz, Ebru Polat ve Tolga Karel'den'den sert tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen şu ifadeleri kullandı: "Cadılar Bayramı yere batsın! Hayatını yaşayanların paylaşımlarını görmek istemiyorum! Ölüm, hüzün, acı, dram, yokluk, korku, kaygı tek gündemim. İnsanlar hastanede, evladını arayan, korona kaygısı yaşayan... Benim güzel ülkem yastadır! Yasta olmayan, bunu hissedemeyen herkes uzak."

ÖZ: ÖZENTİ DÜNYA!

Gürgen Öz, İzmir depremi sonrasında sosyal medyada Cadılar Bayramı'nı kutlayan bazı insanlara tepkisini dile getiren bir video paylaştı. Gürgen Öz paylaşımının altına ise şunları yazdı: "İzmir depreminin ertesi günü, sosyal medyada cadılar bayramını kutlayanlara bayıldım! Çünkü siz Türkiye'de değil Amerika'da yaşıyorsunuz! O yüzden de daha havalı, daha coolsunuz! Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar...' dedi. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Ebru Polat İzmir Depremi sonrası yapılan çirkin yorumlara da tepki göstermişti. İzmir'de yaşananları yakından takip eden Ebru Polat son olarak da koronavirüs ve deprem dinlemeyen insanların Türkiye'de Cadılar Bayramı kutlamasına tepki gösterdi. Polat konu hakkında bir video çekti ve açıklamasında "Şu Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar var ya o cadının süpürgesi size gir..." dedi.

ACIYA KARŞI COŞKU

Oyunculuğu bırakıp Amerika'da kendine yeni bir hayat kuran Tolga Karel İzmir depremi sonrası yaşanan acılara, ölümlere aldırış etmeden Cadılar Bayramı kutlayanlara sert tepki gösterdi. Karel açıklamasında şunları söyledi: "Bir ülke düşünün depremde enkaz altında çekilen acılar insan çığlıkları, diğer tarafta yapılan Cadılar günü partilerinde atılan coşku çığlıkları... Üstelik bu senin bayramın bile değil. Ülke böyle bir ahlaksızlık görmedi!"