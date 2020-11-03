Gün, ayrışma değil birlik olma günü

İzmir'de deprem ile ilgili sosyal medya adreslerinden provokatif paylaşım yapanlara bir tepki de Türk Halk Müziği sanatçıları Sümer Ezgü, Hilmi Şahballı ve Nurgül Şahballı'dan geldi. Sosyal medya hesaplarından video çekerek tepkilerini gösteren sanatçılar, yapılan paylaşımları kınadı, birlik beraberlik mesajları verdi. Deprem ve doğal afetlerin din, dil ve ırk gözetmediğine dikkat çeken Ezgü, "Dünyanın neresinde olursa olsun, doğal felaketlerden ölen insanlardan üzüntü duyarız. İzmir'deki vatandaşlarımızın kaybından üzgünüz. Şu an dualarımız göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız için" ifadelerini kullandı.