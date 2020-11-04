SON dakika gelişmeleri ve alanında uzman konukların değerlendirmeleri ile deprem bölgesinde yaşananlar 09.00'da Cansın Helvacı'nın sunumu ile Ajans Bugün'de ekrana geliyor.
SON dakika gelişmeleri ve alanında uzman konukların değerlendirmeleri ile deprem bölgesinde yaşananlar 09.00'da Cansın Helvacı'nın sunumu ile Ajans Bugün'de ekrana geliyor.
Deprem bölgesinden canlı yayında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.