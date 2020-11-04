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Haberler Sarmaşık Deprem bölgesinden canlı yayında

bölgesinden canlı yayında

Deprem bölgesinden canlı yayında
Giriş Tarihi: 4.11.2020

SON dakika gelişmeleri ve alanında uzman konukların değerlendirmeleri ile deprem bölgesinde yaşananlar 09.00'da Cansın Helvacı'nın sunumu ile Ajans Bugün'de ekrana geliyor.

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