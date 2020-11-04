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Haberler Sarmaşık Osman Bey’in zor sınavı: Mogollar Kayı Obası’nda!

’in zor sınavı: Mogollar ’nda!

Osman Bey’in zor sınavı: Mogollar Kayı Obası’nda!
Giriş Tarihi: 4.11.2020

DİZİNİN yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

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