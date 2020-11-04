Sadece İzmirliler arasın!

Tuz serpme hareketiyle ismini tüm dünyaya duyuran ünlü işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından bir telefon numarası paylaşarak "İzmirli kardeşlerim, 00.00'dan sonra beni arayın" dedi. Gökçe'nin bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. 2 Kasım'da et pişirme videosunu paylaşan Nusret, deprem nedeniyle duyarsızlıkla suçlanmış ve tepkilerin hedefindeki isim olmuştu. Gökçe, duyarsızlıkla suçlanırken yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Instagram hikayeden bir cep telefonu numarası paylaşan Nusret, "Sadece ve sadece sevgili İzmirli kardeşlerimle; 00.00'dan sonra 0533... numaramdan sizlerle konuşmak ve sohbet etmek isterim. Saygılarımla..." notunu düştü. Cep telefonu numarasını aldıktan sonra oldukça yoğun telefon trafiğine giren Nusret, kısa bir süre sonra da gelen arama ve mesajların ekran görüntüsü paylaştı. Nusret, saat 07.28'e kadar İzmirli depremzedelerle sohbet etti.