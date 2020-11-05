Danla Bilic onlara kucak açtı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Enkaz altından çıkarılan bütün canlıların yaralarını sarmak için ünlü isimler bağış kampanyası başlattı. Makyaj videolarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Danla Bilic, İzmir'de depremden dolayı ailesini kaybeden iki kedinin yeni yuvası oldu. Kedileri İzmir'den İstanbul'a getirttiğini açıklayan Bilic, "Sizle paylaşmadan duramayacağım. İki İzmirli yola çıktı, ailemiz büyüyor" dedi.