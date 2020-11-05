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Haberler Sarmaşık Hünkar Yaman’a veda

Hünkar Yaman’a veda

Hünkar Yaman’a veda
Giriş Tarihi: 5.11.2020

BİR Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice, Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner! Henüz herkesi alt üst edecek olaydan kimse haberdar değildir. Demir önce kendisine yazılan mektubu bulur, sonra da acı haberi alır. Konaktaki herkes onun gibi Hünkarlarını, analarını kaybetmiştir. Haminne'nin gözyaşları yürekleri dağlarken, 40 yıllık aşkına bir kez daha kavuşamadan, bu kez umudu bile kalmadan ayrılan Fekeli'nin acısı herkesin acısını bir kat daha artırır! Tüm husumetleri sona erdirmiş görünen acı haber, gözyaşları ve hıçkırıklar eşliğinde dalga dalga tüm Çukurova'ya yayılır. Kaderini değiştirdiği herkes, şimdi Hünkar'ın kaderini değiştiren katilin peşine düşer.

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