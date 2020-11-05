'İyilik gizli yapılmalı’ dedi toplumu ikiye böldü

Sinan Akçıl, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda bebek ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Popçu Akçıl paylaşımında, İzmir'deki depremde 91'inci saatte enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Ayda bebeğin eğitim masraflarını karşılamak istediğini söyledi.



EĞİTİMİNİ ÜSTLENDİ

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Babasıyla görüşmek için haber bekliyorum. İşe yararsa tüm okul öncesi ve ilköğretim yaşamı boyunca yanında olmak istiyorum" dedi. Bunun üzerine 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın "iyilik saklı yapılmalı" paylaşımı ise takipçilerini ikiye böldü. Hak verenlerin yanı sıra, "Söylenmeli ki başkalarına örnek teşkil etsin" diyenler oldu.



'MUTLU OLDUK, TAKILMADIK'

OYUNCU Deniz Uğur mevzuya ait, "Bizim kitabımız alenî yapılan yardımı da yermez, ancak gizli yapılan yardımı yeğ tutar. Kişinin kendi tercihidir. Nihayetinde hayır işleniyor. O sırada aileyle süratlice temas kurmanın başka bir yolu bulunamamış olabilir. Ayrıca yapılan yardımı sosyal medyada duyurmak başkalarını da destekte bulunmaya özendirebiliyor. Ağır mağduriyet yaşamış bir yavrunun ömür boyu eğitim giderlerinin karşılanacağını öğrenmek bizi mutlu etti, o ayrıntıya takılmadık diye düşüDeniz Uğur nüyorum..." biçiminde yorum yaptı.