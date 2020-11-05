Türkiye’de iki bacağı kırılan Katie Price iyileşemedi

Estetik operasyonları nedeniyle sık sık Türkiye'ye gelen ve özel hayatıyla da sürekli gündem olan Katie Price, sevgilisi Carl Woods, Maldivler'de romantik bir tatil yapıyor. Ağustos ayında hem diş tedavisi hem de tatil için Türkiye'ye gelen ve burada aqua parktan kayarken iki bacağını da kıran İngiliz model ve televizyon yıldızı Price'ın, tam olarak sağlığına kavuşamadığı görüldü.