‘Bu ülkenin bütün renklerini çok seviyorum’

MERYEM Uzerli ve Feyyaz Duman ile başrolü paylaştığı "Kovan" filmindeki rolüyle Chelsea Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Hakan Karsak, çekimler sırasında yöre halkının gösterdiği sevgiye değindi. "Bu ülkenin her rengini çok seviyorum" diyen Karsak, "Bütün Macahel sakinleri, Artvin'e, Karadeniz'e sonsuz teşekkürler. Sete tepsi tepsi yemeklerle gelen insanlar, bize evlerini açanlar, akşamları ağırlamak için ısrarla davet edenlerin hepsine çok minnettarız. Hala görüşür, telefonlaşırız, ödül aldığımda beni ilk tebrik eden onlar olmuştur. Onlarla tanıştığım için çok mutluyum" diye konuştu. Halen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı yapımda oynayan sanatçı, başrolünde oynadığı Türkiye-Fransa ortak yapımı "Patika"'daki rolüyle 2013'te Boğaziçi Film Festivali'nde, "3,5 Lira"daki rolüyle de Uluslararası İpekyolu Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.