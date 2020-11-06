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Haberler Sarmaşık ‘Televizyon ve dijital medya ile geliyorum’

‘Televizyon ve dijital medya ile geliyorum’

‘Televizyon ve dijital medya ile geliyorum’
Giriş Tarihi: 6.11.2020

KATILDIĞI televizyon yarışmasının ardından yurt genelinde adını duyuran model ve oyuncu Mert Öcal, önceki gün bir arkadaşı ile birlikte Vadistanbul'da görüntülendi. Öğle saatlerinde AVM'ye gelen Mert Öcal, bir süre Vadi Moda Caddesi'nde dolaşarak yeni sezon ürünlerini inceledi. Muhabirlerin fotoğraf istediğini de kırmayan 38 yaşındaki başarılı oyuncu, "Televizyon ve dijital medyada ayrı ayrı projelerim var. 1 aya kalmaz seyirci ile buluşuyorum" dedi.

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