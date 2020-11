Depremi yaşayan çocuklara hassas yaklaşılmalı

İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle, artçıların yaşandığı süreçte yapılması gerekenler yeniden gündeme geldi. Özellikle deprem sonrası çocuklarda oluşan güven ve kaygı problemleri ile alınması gereken önlemler hakkında konuşan Psikolog Kübra Aydın, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konuları aktardı.

AŞIRI KORKU VE KAYGI

Deprem gibi olayları olağandışı durum olarak adlandırdıklarını belirten Psikolog Kübra Aydın, "Depremler, daha çok ani ve hiç beklenmedik bir zamanda ortaya çıktığı için travmatik etkileri çok fazladır. Bu bağlamda kesinlikle irdelenmesi gereken bir konudur. Etkileri kimi zaman çok uzun sürebilir ve bu süreci daha sağlıklı atlatmak için neler yapabiliriz, özellikle çocuklar için bunlar çok önemlidir. Ailelerin bu konuda çok fazla sıkıntı yaşadıklarını görebiliyoruz. Çocuklarda depremden sonra aşırı korku ve kaygı gibi belirtiler olabilir" dedi. Anne ve babadan ayrılamama ve kopamama gibi durumların yaşanabileceğini söyleyen Aydın, "Uykuya dalmada güçlük veya uyuyamama, yeme bozuklukları, iştah kesilmesi gibi durumlar da olasıdır" diye konuştu.



BUNLAR OLAĞAN TEPKİLER

Dikkat sorunu, sebebi olmayan fiziksel ağrılar, özellikle mide ağrısı ve bulantı gibi sorunların çıkabileceğini hatırlatan Aydın, "Bu genellikle çocuklarda yüksek kaygının belirtisi olarak kar-şımıza çıkad. Bazı çocuklarda ise, yeni kazandıkları becerile-rin gerilediği görülebilir. Bun-lar, bizim depremlerde gördü-ğümüz olağan dışı durumlara verilen olağan tepkilerdir. Eğer bu durumlar azalarak bitmiyorsa, artarak devam ediyorsa veya iki aya kadar yayılmaya başlamışsa bu artık bizim için sıkıntı teşkil ediyor demektir. Bu durumda da kesinlikle bir profesyonele baş-vurulmasını öneriyoruz" dedi.



ANLATMASINA İZİN VERİN

ÖZELLİKLE çocukların rutinleri değiştiği zaman inanılmaz bir gerginlik, kaygı ve korku hissettiklerini dile getiren Aydın, "Depremler de genel olarak rutini çok fazla etkiler ve bozar. Yani günlük akışı ve düzeni korumak çok fazla önemli. Bunun dışında çocuğun duyguları ve kaygıları konusunda kesinlikle konuşmalarına izin vermemiz gerekiyor. Bastırılmış duygular er ya da geç bir gün mutlaka ortaya çıkıyor" diye konuştu.



FELAKET SENARYOSU ÇİZMEYİN

ÇOCUKLARIN depremle ilgili bilgilendirilmeleri gerektiğini hatırlatan Aydın, "Depremler konusunda bilgilendirmeler yapılarak cevap verilmeli. Kesinlikle bir felaket senaryosu oluşturmamak gerekiyor. Çocuğun anlayabileceği bir şekilde aynı zamanda güven vererek deprem süreci ve depremden nasıl korunması gerektiğini anlatmak gerek. Bu bağlamda kesinlikle güven ve şefkate çok fazla ihtiyaçları oluyor" şeklinde konuştu.



TRAVMALAR ERKEN ENGELLENMELİ

EBEVEYNLERİNİN kurdukları her söylemin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Aydın, "Önlemlerimizi alarak daha sağlıklı bir şekilde atlatarak devam etmemiz çok önemli. Bu bağlamda eğer yapabiliyorsak kendimiz, yapamıyorsak da en kısa zamanda bir profesyonele başvurmakta kesinlikle fayda var. Çünkü travmaları ne kadar erken engellersek kemikleşmesini o kadar önleyebiliriz. Yetişkinler depremlerin boyutunu inançları gereği konuşabilirler, aralarında bununla alakalı istişarede bulunabilirler. Fakat bu tür konuşmalar özellikle 7-11 yaş aralığındaki çocuklarımızda sıkıntı oluşturabiliyor" ifadelerini kullandı.



HER HABERİ ÇOCUĞUN ÖNÜNDE İZLEMEYİN

Depremin sarsıcı ve yıpratıcı tecrübesine maruz kalan çocukların yanında, ebeveynlerin neler konuştuğuna da dikkat etmesi gerekiyor. Çocukların etrafında, depremin ne kadar büyük bir felaket olduğuna dair konuşmaların çok tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, aksi durumlarda depremin yarattığı travmanın kalıcı olabileceği belirtiyorlar. Bir diğer dikkat edilmesi gerekilen konu ise, çocukların yanında her haberin izlenmemesi. Özellikle televizyondaki deprem görüntülerini çocukların görmesi kaygıyı artırıyor. Olabildiğince günlük hayatın aktivitelerine devam edilmesi çocuğun ruh sağlığı için çok daha faydalı.



ANLATMASINA İZİN VERİN

ÖZELLİKLE çocukların rutinleri değiştiği zaman inanılmaz bir gerginlik, kaygı ve korku hissettiklerini dile getiren Aydın, "Depremler de genel olarak rutini çok fazla etkiler ve bozar. Yani günlük akışı ve düzeni korumak çok fazla önemli. Bunun dışında çocuğun duyguları ve kaygıları konusunda kesinlikle konuşmalarına izin vermemiz gerekiyor. Bastırılmış duygular er ya da geç bir gün mutlaka ortaya çıkıyor" diye konuştu.