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Düzenli beslenmek migrene iyi geliyor

Düzenli beslenmek migrene iyi geliyor
Giriş Tarihi: 7.11.2020

Migren ağrısı çeken hastalar, bu rahatsızlığı en aza indirmek için keyfi ilaç kullanımlarından kaçınmalı ve düzenli bir beslenme alışkanlığı edinmelidir. Başta kahvaltı olmak üzere hiçbir öğün atlanmamalı. Uyku düzenine dikkat etmekle beraber, gecenin belli başlı saatlerinde uykuda olmaya da özen göstermelidirler. Migren ağrısını azaltmak için çok ışıklı ortamlarda bulunmamak ve dinlendirici gözlük kullanmak gerekiyor. Düzenli nefes egzersizleri yapmak da migren ağrılarını azaltabilir.

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