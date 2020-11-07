KURU üzüm suyu kan dolaşımınızı daha etkili şekilde temizlemeye yardımcı olan, karaciğerde bulunan özel biyokimyasal işlemleri uyarır. Kuru üzüm suyunun faydaları ağırlıklı olarak, üzümlerin kendisinden gelmektedir. Günlük hayatın yorgunluğundan kurtulmak için gün içinde kuru üzüm suyu tüketmek faydalı olacaktır. Bu tedaviyi dört gün arka arkaya uygularsanız, sindiriminizin kolaylaştığını ve daha çok enerjiniz olduğunu fark edeceksiniz.
Enerji kazanmak için kuru üzüm suyu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.