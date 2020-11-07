Enerji kazanmak için kuru üzüm suyu

KURU üzüm suyu kan dolaşımınızı daha etkili şekilde temizlemeye yardımcı olan, karaciğerde bulunan özel biyokimyasal işlemleri uyarır. Kuru üzüm suyunun faydaları ağırlıklı olarak, üzümlerin kendisinden gelmektedir. Günlük hayatın yorgunluğundan kurtulmak için gün içinde kuru üzüm suyu tüketmek faydalı olacaktır. Bu tedaviyi dört gün arka arkaya uygularsanız, sindiriminizin kolaylaştığını ve daha çok enerjiniz olduğunu fark edeceksiniz.