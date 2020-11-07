Rüya’dan Peri Masalı ile muhteşem çıkış

POP müziğin sevilen ismi Rüya Ersavcı'nın, 28 Ekim'de tüm dijital platformlarda yayına giren 'Peri Masalı' şarkısı muhteşem bir çıkış yakaladı. Büyük beğeni toplayan klip bir haftada 54 bin civarında görüntülenirken, Ersavcı şarkısının gördüğü ilgiden gayet memnun olduğunu söyledi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

HAREKETLİ ve duygusal şarkısına, doğal güzellikleriyle dikkat çeken Zekeriyaköy'de klip çeken Ersavcı, 'Peri Masalı'nda sevgilisini terk eden, son derece kararlı, atarlı ve kendine güvenen bir kadının hikayesini anlatıyor. 'Kal Biraz', 'Hep Sıfır', 'Turkish Delight', 'Baba', 'Akşam Delisi' ve 'Esas Oğlan' gibi unutulmaz şarkılarıyla 90'lı yıllardan bu yana her kesimin gönlüne taht kuran Rüya Ersavcı, 'Peri Masalı'nda da yorumu, enerjisi ve performansıyla tam not aldı. Netd platformlarında DMC etiketiyle müzikseverlerle buluşan 'Peri Masalı'nın bestesini Altay Ekren üstlenirken, sözlerini ise Erol Özdamar yazdı. Klibin yönetmenliğini Erbay Aras, sanat yönetmenliğini ise Seval Demir yaptı.