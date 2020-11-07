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Haberler Sarmaşık Türk müziğinin acı günü

Türk müziğinin acı günü

Türk müziğinin acı günü
Giriş Tarihi: 7.11.2020

Türk müziğinin usta isimlerinden müzisyen Timur Selçuk, 74 yaşında yaşamını yitirdi. 52 yıllık sanat hayatına birçok değerli eser ve unutulmaz başarılar sığdıran Selçuk, dün sabah yatağında ölü bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Handan Selçuk, "Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor. Çok Üzgünüz" diye konuştu. Sanatçının ölüm haberinin ardından, sosyal medyada birçok ünlü isim ve hayranı taziye mesajı yayınladı.

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