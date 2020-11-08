Partiniz batsın!

Tüm dünyada korona virüs salgınına karşı eğlence mekanlarında alınan önlemler, ülkemizde de yeniden hayata geçirildi. Eğlence mekanlarının 22.00'de kapanmasını önemsemeyen sosyete ise, yine ev partilerine yöneldi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Rumelihisarı'nda bulunan 4 katlı villasında büyük bir parti veren iş insanı Ali Cem Resne, önceki gece yine aynı villada 200 kişilik bir parti daha verdi.

HAFTADA ÜÇ GÜN PARTİ

Önceki partilerinde mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak yüksek seste müzik açıp eğlenen Resne, komşuları tarafından polise şikayet edilmişti. Gelen şikayetleri umursamayan Resne, önceki gece yine kalabalık bir partiye ev sahipliği yapınca komşuları sokağa döküldü. Sosyetik ismin komşuları, "Burada haftanın üç günü parti yapılıyor. Bütün mahalle uyku uyuyamıyor. Polis bunlara dur desin, yeter artık" diyerek isyan etti.

TARIK ABDULLAHOĞULLARI