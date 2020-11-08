Timuçin Esen koronadan kaçamadı

Aile fertlerinin virüse yakalanmasının ardından tedbir amaçlı test yaptıran oyuncu Timuçin Esen'in korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yer aldığı dizide doktor karakterini canlandıran ve beğeni toplayan Esen'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine evinde devam ettiği kaydedildi. Ünlü aktörün rol aldığı dizi, pandemi tedbirlerinin artırılmasından sonra 1 hafta ara vermişti.